İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle 11 bin kişi tahliye edildi, tarım zararının 3 milyar avroya ulaştığı bildirildi. Portekiz'de ise hasar 4 milyar avroyu geçti ve 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da 4 Şubat'ta başlayan şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen Endülüs'te tedbir amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişi evlerine dönemiyor.

"Leonardo" ve ardından bugün başlayan "Marta" fırtınalarının etkisi altındaki İber Yarımadası'nın büyük kısmında turuncu alarm seviyesi uygulanıyor.

Endülüs'te önlem amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişi, yağışların ve riskin sürmesinden dolayı evlerine dönemiyor.

Bölgedeki nehir ve barajlardaki su seviyesi maksimuma ulaşırken taşkın riskine karşı önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Endülüs Özerk Hükümeti Başkanı Juan Manuel Moreno, Guadalquivir Nehri'nin Kurtuba geçişi dahil birçok noktanın endişe verici durumda olduğunu söyledi.

Endülüs'te 3'ü ana yol olmak üzere 132 kara yolunun trafiğe kapalı tutulduğu, tren seferlerinin çok sınırlı yapıldığı bildirildi.

Tarım işçileri sendikaları, Endülüs'te suların kapladığı tarım arazilerindeki zararın 3 milyar avroyu bulduğunu açıkladı.

Portekiz'de hasar 4 milyar avroyu aştı

Şiddetli yağışların olumsuz etkilediği Portekiz'de şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Portekiz hükümeti, yağışlardan dolayı hasarın 4 milyar avroyu geçtiğini duyurdu.

Ülkedeki 41 belediyede 1600 asker yardım çalışmalarına katılıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
