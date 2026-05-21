İspanya ve Polonya'dan İsrail'e filo tepkisi

İspanya ve Polonya, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesini kınadı, gözaltındaki vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. İspanya, 44 aktivistin Türkiye üzerinden ülkesine gönderileceğini açıkladı.

(ANKARA) - İspanya ve Polonya, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesine tepki gösterdi. Madrid yönetimi, gözaltına alınan 44 aktivistin Türkiye üzerinden İspanya'ya gönderilmesinin beklendiğini açıklarken; her iki ülke de vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılan 44 aktivistin İsrail tarafından sınır dışı edilerek Türkiye üzerinden İspanya'ya gönderilmesinin beklendiğini açıkladı. Aktivistlerin TSİ 16.00'da kalkacak uçuşla gönderileceği belirtildi.

İspanya, aktivistlerin bu hafta başında İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmasını hukuka aykırı olarak nitelendirerek kınadı ve vatandaşlarının derhal serbest bırakılması ile güvenli şekilde geri dönmesini talep etti.

Madrid yönetimi ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından gözaltındaki aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığını gösteren görüntülerin paylaşılması sonrası İsrail'in maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İspanya, görüntüleri "dehşet verici" ve "aşağılayıcı" olarak değerlendirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin alıkonulması nedeniyle İsrail'in maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

Sikorski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polonya vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele görmelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım misyonunun organizatörleri, filoda iki Polonya vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

