İspanya hükümeti, İran'da son dönemde muhaliflerin idam edilmesini kınadı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İran'da son dönemde muhaliflerin idam edilmesini kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'da muhalif üyelerin yakın zamanda idam edilmesini kesin bir dille kınamakta ve İran yetkililerini ölüm cezalarına ve idamlara son vermeye çağırmaktadır." denildi.

Açıklamada, İspanya hükümetinin idam cezalarına her zaman karşı olduğu ve bunu "insanlık dışı" olarak tanımladığı vurgulanarak "İran rejiminin halkına, özellikle de barışçıl protestoculara yönelik baskısını bir kez daha kınıyoruz. Protestocuların birçoğu, kısa yargılamalar sonrasında öldürülmüş, idam edilmiş ya da keyfi olarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, şunlar kaydedildi:

"İspanya, İran rejiminin Körfez ülkelerinde ve bölgede sivil halka, evlere ve stratejik sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku sistematik olarak ihlal etmesini, öngörülemeyen çevresel ve ekonomik sonuçlara yol açmasını kesin bir dille kınamaktadır."

İran rejiminin Körfez ülkelerine ve bölgeye yönelik saldırılarını sona erdirmesinin ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasının talep edildiği açıklamada, tüm taraflara itidal gösterme ve küresel çapta istikrarsızlaştırıcı etkileri hissedilen çatışmayı tırmandırmama çağrısı yapıldı.