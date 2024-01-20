- İspanya Filistin'e destek için yürüdü

BARSELONA - İspanya'da Barselona şehri başta olmak üzere 70'den fazla şehirde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlenirken, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devem ederken, dünya da İsrail'in acımasız saldırılarını protesto ediyor. İspanya'da Barselona şehri başta olmak üzere 70'den fazla şehirde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi. Barselona'da bulunan Sants İstasyonu'ndan İspanya Meydanı'na yürüyen binlerce Filistin destekçisi Filistin halkına özgürlük ve uluslararası topluma seferberlik çağrısı yaptı. "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'e yaptırımlar nerede" sloganları atan göstericiler, "Çocukları öldürmek nefsi müdafaa değildir", "Özgür Filistin" pankartları taşıdı. Yürüyüşteki bir pankartta yer alan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in resminin altındaki "Bayan Soykırım" yazısı ise dikkat çekti.

Madrid'de düzenlenen yürüyüşte de binlerce Filistin destekçisi, "İsrail öldürüyor, Avrupa destekliyor" ve "Orası bir hastaneydi, askeri üs değil" sloganları attı.