Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Maduro Rejimini Tanımadığı Gibi Hukuksuz Müdahaleyi de Tanımaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Maduro yönetimine ve dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, adil bir geçiş için müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela konusunda hem Maduro yönetimine hem de uluslararası hukuku ihlal eden dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, müzakereye dayalı adil bir geçiş çağrısı yaptı.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve saldırganlık ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır. Tüm taraflardan sivil halkı dikkate almalarını, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermelerini ve adil ve müzakereye dayalı bir geçiş için çalışmalarını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti

Trump, Venezuela ile ilgili niyetini açıkça itiraf etti
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu