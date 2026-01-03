İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya, Maduro Rejimini Tanımadığı Gibi Hukuksuz Müdahaleyi de Tanımaz

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela konusunda hem Maduro yönetimine hem de uluslararası hukuku ihlal eden dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, müzakereye dayalı adil bir geçiş çağrısı yaptı.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, Maduro rejimini tanımadı. Ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi belirsizlik ve saldırganlık ufkuna doğru iten bir müdahaleyi de tanımayacaktır. Tüm taraflardan sivil halkı dikkate almalarını, Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı göstermelerini ve adil ve müzakereye dayalı bir geçiş için çalışmalarını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.