İspanya'dan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine dayanışma mesajı

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan, İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden gerilim dolayısıyla Orta Doğu ve Körfez ülkelerine dayanışma mesajı verdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Jose Manuel Albares'in şu ana kadar Suudi Arabistan, Katar, Lübnan ve Bahreyn dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yapıp, İspanya'nın desteğini ve dayanışmasını ilettiği ifade edildi.

Albares'in ilerleyen saat ve günlerde bölgedeki diğer ülkelerdeki mevkidaşlarıyla da görüşebileceği, dayanışma mesajlarının yanı sıra gerilimi azaltma ve müzakere için diplomatik girişimleri de görüşeceği belirtildi.

İspanya'nın, İran'a yönelik saldırılar ve bu ülkenin verdiği karşılığa ilişkin tutumunun açık olduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz, uluslararası hukuku, gerilimin azaltılmasını, müzakere masasına geri dönmeyi ve barışı savunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Albares'in, Lübnanlı mevkidaşına, "güvenliği ve istikrarı tüm bölge için hayati önem taşıyan ülkesine yönelik İsrail saldırılarını kesin bir dille kınadıklarını yinelediği" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İspanya, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını da kınamaktadır. Tüm tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına ve Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyması şarttır. Bu nedenle İspanya, İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırmaktadır. Ayrıca Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmasını ve Lübnan hükümetinin silahsızlanma planına uymasını talep etmektedir."