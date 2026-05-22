İspanya, Orta Doğu ve Ukrayna'daki kriz nedeniyle NATO'ya "birlik ve beraberlik" çağrısı yaptı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Orta Doğu ve Ukrayna'daki krizler nedeniyle NATO müttefiklerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. İsveç'teki NATO toplantısında konuşan Albares, uluslararası kriz döneminde ittifak içi dayanışmanın önemini vurguladı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Albares, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı ve Orta Doğu'daki durum nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası kriz döneminde, müttefikler arasındaki birlikteliği güçlendirme ihtiyacı her zamankinden daha büyük." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Albares'in görüşmelerinde ve konuşmasında, İspanya'nın NATO'ya birlik ve beraberlik çağrısını öne çıkardığı belirtildi.

"Avrupa'yı daha güçlü kılmak için kararlı adımlar atmamız gerekiyor." diyen Albares'in, ikili görüşmelerinde, "özellikle Orta Doğu'daki istikrarsızlığa, İttifakın bu bölgeye yönelik Eylem Planı hakkındaki ilerleme raporuna ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuka uygun olarak yeniden açılması talebine" vurgu yaptığı aktarıldı.

Albares'in, İsveç'teki temasları kapsamında Kanada, Hollanda, Çekya, İngiltere ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ve bunlarda çok taraflılık, kolektif güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği gibi ikili ve uluslararası gündemdeki konuları ele aldığı belirtildi.

Bakan Albares'in ayrıca, ülkesinin caydırıcılık ve savunma, kriz yönetimi ve işbirlikçi güvenliğe olan kararlı bağlılığını vurguladığı ve İspanya'nın İttifak içindeki görevlerini tam olarak yerine getireceğini yinelediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
