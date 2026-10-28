İspanya'da Toledo yakınlarında çarpışan hızlı trenlerde ölü sayısı 64'e çıktı

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İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı.

Kazanın gerçekleştiği bölge Kastilya La Mancha'nın özerk hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, tren kazasında en az 64 kişinin öldüğü açıkladı.

Page, basına yaptığı açıklamalarda, kazaya karışan iki trenden Iryo şirketine bağlı olan trende 40, Renfe AVE'ye ait olanda ise 24 kişinin öldüğünü, acil servislerin eğitimli köpeklerin yardımıyla ceset arama çalışmalarına devam edildiğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

"Tam bir trajedi. İtfaiyeciler, daha fazla ceset bulunacağını tahmin ediyor. Aileler ve herkes için çok üzgünüm." diyen Page, yaralı sayısının ise 58 olduğunu belirtti.

Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı AVE hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait diğer bir hızlı tren, Toledo'ya bağlı Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında yerel saat ile 08.54'te (TSİ 10.54) çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Iryo şirketi, Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri kazadan dolayı bugünkü programlarını iptal etti.

Bu arada Toledo çevresindeki tüm hastanelerde bugün için planlanan ameliyatların ertelendiği, kazada yaralananlara öncelik verileceği bildirildi.

İspanya'da son büyük tren kazası 18 Ocak 2026'da ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA