İspanya'da Tarifa'da Orman Yangını: 1500 Kişi Tahliye Edildi

MADRİD, 7 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın güneybatısındaki popüler turizm merkezi Tarifa'daki bir kamp alanı yakınlarında salı öğleden sonra başlayan orman yangını nedeniyle oteller, kamp alanları ve plaj barlarındaki 1.500'den fazla kişi tahliye edildi.

Endülüs özerk yönetim hükümetinin İçişleri, Sosyal Diyalog ve Kamu Yönetimi Bakanı Antonio Sanz, devam eden yangına gece boyunca müdahale eden 11 itfaiye biriminin 17 hava aracı ve helikopterle desteklendiğini, ek destek ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Kamp alanındaki bir çitin yanında park halindeki bir karavanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar ve aşırı sıcaklık nedeniyle yakındaki kuru, ormanlık alanlara hızla yayıldı. Karayolunun bir tarafında alevler kontrol altına alınsa da güney yönünde ilerlemeye devam eden yangın, bölgedeki turistik altyapıyı tehdit ediyor.

Beş otelin tahliye edildiği bildirildi. Karayolunun salı günü yoğun duman nedeniyle kapatılan dokuz kilometrelik bölümü yeniden trafiğe açılırken, çevredeki konaklama tesislerine erişim hala güçlükle sağlanıyor.

İspanya genelinde sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm durumu devam ederken, birçok bölgede hava sıcaklıkları 40 santigrat dereceyi aşıyor. Ülkede Tarifa'daki yangının yanı sıra aktif şekilde devam eden iki orman yangını daha bulunuyor.