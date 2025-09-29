Haberler

İspanya'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti

Güncelleme:
İspanya'nın Valensiya ve Katalonya bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, ulaşım ve eğitimi durma noktasına getirdi. Valensiya'da 239 belediyede okullar tatil edilirken, hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış, ulaşımdan eğitime günlük yaşamı felç etti.
Valensiya özerk yönetim hükümeti, 29 Ekim 2024'te bölgede yaşanan ve 223 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinden sonra bu yıl önlemlerini erken aldı.
Şiddetli yağışlardan dolayı Valensiya'da 239 belediyede toplamda 536 bin 800 öğrenciyi etkileyecek şekilde okulların tatil edildiği, kütüphanelerin kapatıldığı, spor etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.
Bölgede yaşayanlar, cep telefonlarına gönderilen mesajlarla olumsuz hava koşullarından kaynaklanan iptallerle ilgili bilgilendirildi.
Ayrıca yerel yönetim yetkililerince verilen bilgilerde, kötü hava şartlarından Valensiya havalimanında sabah saatlerinde 4 uçuşun iptal edildiği, birçok uçuşta gecikme olduğu kaydedildi.
Şiddetli yağış nedeniyle Valensiya dışında Tarragona ve Castellon kentlerinde de "kırmızı "alarma geçildiği, Katalonya ve Valensiya bölgelerindeki diğer kentlerde ikinci dereceden önemli olan "turuncu" alarmın bulunduğu duyuruldu.
Katalonya ve Valensiya'da bazı yerlerde şiddetli yağışın etkisiyle yolların kapandığı, tren ulaşımında da ciddi aksamalar olduğu açıklandı.
Valensiya ile Castellon kentleri arasındaki banliyö tren seferleri de iptal edildi.
İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda, bugün bazı yerlerde metrekare başına 200 litreyi geçen yağış düştüğünü, gelecek saatlerde daha da artacak olumsuz hava şartlarının yarın Balear Adaları bölgesinde etkili olacağını ve burada metrekareye 300 litreyi bulan yağışlar beklendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
