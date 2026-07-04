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İspanya'nın Kuzeydoğusundaki Orman Yangınında 2.300 Hektarlık Alan Küle Döndü

İspanya'nın Kuzeydoğusundaki Orman Yangınında 2.300 Hektarlık Alan Küle Döndü
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde çıkan büyük orman yangınında yaklaşık 2.300 hektar alan kül oldu. Yangın kontrol altına alınamazken, 10.000 kişi tahliye ediliyor. 400'den fazla itfaiyeci ve askeri birlikler müdahale ediyor.

MADRİD, 4 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan büyük orman yangınında yaklaşık 2.300 hektarlık alan kül oldu. Cuma akşamı başlayan yangının hala kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yangın nedeniyle Girona eyaletindeki birçok belediyede yaşayan yaklaşık 10.000 kişi tahliye ediliyor. Tahliye olmak istemeyen kişilerin bulundukları yerlerde kendilerini korumaya almaları istendi. Birçok yolun geçici olarak kapatıldığı bölgede halkın güvende olduğu belirtildi.

Yangınla mücadele çalışmalarını aksatan şiddetli rüzgarlar, ikincil yangınları tetikleyerek yangının hızla yayılmasına ve yakındaki bir doğa koruma alanına ulaşmasına yol açtı. Yerel itfaiye teşkilatları bölgeye 400'den fazla itfaiyecinin yanı sıra çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı sevk etti. Ülkenin Askeri Acil Durum Birimi de 200 asker ve 60 araçla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Xinhua
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