İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptı.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptı.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere havalanan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Esenboğa Havalimanı'nda bulunan Devlet Konukevi'nde geçireceği öğrenildi.

İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
