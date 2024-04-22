İsmailağa Cemaatinin Lideri Hasan Kılıç Hayatını Kaybetti
İsmailağa cemaatinin 'lideri' Hasan Kılıç, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmailağa Camii'nden yapılan açıklamada, 'Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhü) rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun' denildi.
(ANKARA) -İsmailağa cemaatinin 'lideri' Hasan Kılıç, 93 yaşında hayatını kaybetti.
İsmailağa cemaatinin 'lideri' Hasan Kılıç, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmailağa Camii'nden yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhü) rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" denildi.
1930'da Trabzon Çaykara'da doğan Kılıç, öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Hasan Kılıç, 23 Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra İsmailağa cemaatinin yeni 'lideri' olmuştu.