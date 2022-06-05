İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma alındı - Haberler

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İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma alındı

Haberler.com - Güncel
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İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu'nun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, durumunun kötüye gitmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

YAŞLILIĞA BAĞLI NEDENLER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre,93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi (d. 1929, Of, Trabzon), İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi, Müslüman Türk din adamı, mutasavvıf.

Haberler.com - Güncel

Mahmut Ustaosmanoğlu İsmailağa Camii Güncel Haberler

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