İşletme sahibine, çalışanının sattığı içki nedeniyle kesilen para cezasını, mahkeme iptal etti

İZMİR 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, saat 22.00'den sonra içki satışı yapıldığı iddia edilen bayinin işletmecisine kesilen 96 bin 594 TL'lik para cezasını, usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, işletme sahibinin içki satışı yapıldığı sırada iş yerinde bulunmadığı, bu nedenle çalışanının alkollü içecek sattığını bilebilecek durumda olmadığı ve onu azmettirdiğine yönelik herhangi bir delilin mevcut olmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 14 Şubat'ta Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir bayiden saat 22.00'den sonra içki satışı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri, işletmeciliğini B.S.'nin yaptığı bayiye giderek tutanak tuttu. Ancak, B.S.'nin iş yerinde olmaması nedeniyle tutanak, çalışanı C.O.K.'ye imzalatıldı. Tutanak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı'na gönderildi. İşletme sahibi B.S.'ye, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 Mart'ta 96 bin 594 TL para cezası kesildi. İşletme sahibi B.S., 24 Mart'ta kesilen idari para cezasına itiraz etti.

İşletme sahibi B.S.'nin vekili Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, emsal olabileceğini söyledi.