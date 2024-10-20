İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Müslümanlara Yönelik Katliamlar Ele Alındı

İBRAHİM HAMDİ HACICAFEROĞLU/ESRA TEKİN - Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) Başkanı Yusuf Cevahir, Müslümanlara yönelik katliamların artık bahanelere sığınılmadan gerçekleşen sıradan olaylar haline geldiğini vurguladı.

İstanbul'da, Türkiye, ABD, Malezya, Pakistan ve Tunus gibi ülkelerden akademisyenleri bir araya getiren 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın organizatörlerinden KASAM'ın Başkanı Cevahir, düşüncelerini ve konferansın hedeflerini AA muhabiri ile paylaştı.

Cevahir, özellikle son bir senede işlenen katliamlara dikkati çekerek, "Müslümanlar toplu olarak katledilmeye başlandı bu coğrafyada. Aslında bu katliamlar yeni katliamlar değil. Daha 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan bu katliamlar bugün, hiç utanmadan ve sebeplere bahanelere de sığınmadan işlenen normal hadiseler olarak gözükmeye başlandı." dedi.

Batı ülkelerinin hak, adalet, hürriyet refah gibi düşüncelerle "hayatı teşvik ettiği gibi göründüğünü" söyleyen Cevahir, "Özellikle 7 Ekim (2023) olunca gördük ki böyle değil bu iş. Batı, kağıt üzerinde gösterdiği sözde hürriyet, hak ve özgürlükleri hiçbir zaman yaşamadı. Sadece güzel ortamlarda yaşar gibi gözüktü." ifadelerini kullandı.

Cevahir, Batı medeniyetinin "İslam nefretini günümüzde çok açık bir şekilde" ortaya koyduğunu aktararak konferans sayesinde, İslam'ın ne olduğu, nasıl olduğu ve İslam'daki temel hak ve hürriyetlerin ne içerdiğini anlatmak için çalışma yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Cevahir ayrıca konferansla "İslam'daki hakiki hak ve hürriyeti her şartta yaşatmak için mücadele verilmesi gerektiğini" anlatmayı hedeflediklerini söyledi.