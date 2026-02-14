İTT'nin Cenevre Grubu, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi

İslam İşbirliği Teşkilatının (İTT) Cenevre Grubu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik son dönemde bazı Avrupa ülkelerinden gelen eleştirilere tepki göstererek, "(Albanese'nin) Açıklamalarını çarpıtma veya güvenilirliğini zayıflatma girişimleri, BM İnsan Hakları Konseyinin bütünlüğünü ve yetkisini zayıflatma riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

İİT üyesi ülkelerin BM Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilcilerinden oluşan grup, Albanese'nin, İsrail'e yönelik açıklamalarından ötürü bazı Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmesine tepki gösteren yazılı bir açıklama yaptı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İİT grubu, 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuyla ilgilenen BM Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yöneltilen asılsız iddiaları ciddi bir endişeyle takip ediyor. Bu iddialar, bir medya kuruluşunun düzenlediği bir forumda video aracılığıyla katılımı sırasında yaptığı iddia edilen açıklamalarla ilgili yanlış ve uydurma iddialara dayanmaktadır. Kendisi, ne yaptığı ne de onayladığı açıklamalar yapmakla yanlış bir şekilde suçlanmıştır."

Açıklamada, Albanese'ye yönelik kullanılan dile tepki gösterilerek, BM raportörüne karşı bu tür yanlış bilgilerin yayılmasının, uluslararası hukuka uygun şekilde görevlerini yerine getiren bağımsız bir yetkiliyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan haksız bir kampanyaya katkıda bulunduğu bildirildi.

Kamuoyu tarafından, yalanlanan bu tür asılsız iddialara dayalı istifa çağrılarının üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar vurgulandı:

"BM Özel Raportörü Albanese, kişisel sıfatıyla görev yapıyor ve BM İnsan Hakları Konseyi tarafından bağımsız, objektif ve hukuka dayalı analizler sunmakla görevlendirildi. Açıklamalarını çarpıtma veya güvenilirliğini zayıflatma girişimleri, BM İnsan Hakları Konseyinin bütünlüğünü ve yetkisini zayıflatma riski taşımaktadır."

Bu asılsız iddiaların derhal düzeltilmesi ve geri çekilmesi talep edilen açıklamada, 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuna ilişkin BM Özel Raportörünün bağımsızlığına ve dürüstlüğüne olan tam desteğin altı yeniden çizildi.

Açıklamada, "Filistin halkının, vazgeçilmez kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere tüm insan haklarından tam olarak yararlanmasına olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, bazı Avrupa ülkelerinin açıklamalarının ardından Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, BM yetkilileri ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyduklarını belirtmişti.