Haberler

İslahiye Müftülüğünden gençliğe değer ara dönem kampı

İslahiye Müftülüğünden gençliğe değer ara dönem kampı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslahiye İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi.

İslahiye İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in katılımıyla sabah kahvaltısıyla başlayan program, İslahiye Şehitliği'nde yapılan dua ile devam etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde İlçe Müftüsü Demir ile bir araya geldi.

Program kapşamında çeşitli ziyaretlerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı