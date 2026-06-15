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Kaymakam Soylu'dan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümüne Ziyaret

Kaymakam Soylu'dan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümüne Ziyaret
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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personelini kabul etti.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personelini kabul etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, İslahiye Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Yalçın ile personel yer aldı.

Kaymakam Soylu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köklü geçmişiyle ülkenin güvenliği ve huzuru için fedakarca görev yapan jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Soylu, görevleri başındaki tüm jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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