Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda M.G. (26) ile O.E'nin (30) üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 10 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. (29) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.