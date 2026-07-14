Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Güllühöyük Mahallesi yolunda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ateşli silahla yaralanan Bestami Doğan (42), kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ü.T'yi (37) gözaltına aldı.