Üye Girişi
Haberler
İslahiye'de motosiklet kazası: Ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti

İslahiye'de motosiklet kazası: Ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ali Uzlu (17), hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ali Uzlu (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Koççağız Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Uzlu'nun kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Uzlu, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzlu, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title