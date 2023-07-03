İslahiye'de motosiklet kazası: Ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ali Uzlu (17), hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ali Uzlu (17), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Koççağız Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Uzlu'nun kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Uzlu, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzlu, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel