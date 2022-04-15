İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi - Haberler

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İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin 2022 yılı günlük ücreti 115 lira olarak belirlendi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin 2022 yılı günlük ücreti 115 lira olarak belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, İlçe Fiyat Tespit Komisyonu'nun toplanarak 2022 yılı tarım işçilerinin çalışma saatleri ile ücretlerini belirlediğini bildirdi.

Köse, buna göre tarım işçilerinin çalışma saatlerinin 07.00-17.00 arasında olacağını ve günde 1,5 saat istirahat edeceklerini belirterek, işçilere günlük 115 lira ödeneceğini ifade etti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Tarım, Güncel, Haberler

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