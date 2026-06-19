İslahiye'de görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcılarına veda programı düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "2026 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi" kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Programda konuşan Başsavcı Şahin, Komisyon Başkanı ile birlikte 8 hakim, 5 cumhuriyet savcısı ve 3 yazı işleri müdürünü yeni görev yerlerine uğurladıklarını söyledi.

Deprem sonrası zorlu süreçte yargı hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Şahin, "Cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz ve personelimiz mesai mefhumu gözetmeden üstün bir çalışma örneği sergiledi. Birlikte görev yaptığımız ve bugün uğurladığımız tüm meslektaşlarıma ve müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte her biriyle uyum içerisinde çalıştık. Görev yaptığımız yerlerden ayrılırken gönüllerde iz bırakabilmek ve güzel anılmak en önemli şeydir. Buradaki meslektaşlarımız da bunu sağlayarak İslahiye'den ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcılarına plaket takdim edildi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.