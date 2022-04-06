İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince ekmek üreten iş yerlerinde ramazan denetimi yapıldı.

Ekipler, ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

AA / Güncel