İslahiye'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğünce, ilçe genelinde 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, Ö.T, A.A, S.B. ile haklarında yakalama kararı bulunan ve aranan K.S, Ö.D, O.Y. ve Ü.B. yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edilirken diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.