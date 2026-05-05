İslahiye'de aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek