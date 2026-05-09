Gelibolu'dan kısa kısa
Çanakkale İŞKUR Orkestrası, Gelibolu'da müzikseverlerle bir araya gelerek başarılı bir konser gerçekleştirdi. Konserin ardından düzenlenen 'Hareket Et, Sağlıklı Kal Yürüyüşü' etkinliği de büyük ilgi gördü.

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamı İŞKUR Gençlik Programı öğrencilerinden oluşan İŞKUR Orkestrası, Gelibolu'da müzikseverlerle buluştu.

Şef Bahadır Çokamay yönetiminde sahne alan orkestra, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. İlber Ortaylı Konferans Salonu'nda konser gerçekleştirildi.

Konser sonunda orkestra, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

"Hareket Et, Sağlıklı Kal Yürüyüşü" düzenlendi

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hareket Et, Sağlıklı Kal Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yürüyüş, sahildeki Mehmetçik Gazinosu önünden başlayıp, Feneraltı mevkisinde sona erdi.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
