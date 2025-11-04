Haberler

İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında 385 Öğrenci Hakkari Üniversitesi'nde İstihdam Edilecek

Güncelleme:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında düzenlenen kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere seçildi. Kurada ismi çıkan öğrenciler sevinç yaşadı.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilecek.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kuru çekim programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Nazım Seven ile Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı hazır bulundu.

Kurayla belirlenen 385 öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede istihdam edilecek.

Kurada ismi çıkan öğrenciler, sevinç yaşadı.

