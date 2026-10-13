İşkodra'da YEE ve Genç Değer Hareketi 'Bir Fotoğraf Bir Ayet' Sergisi düzenledi

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Arnavutluk'ta, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Genç Değer Hareketi işbirliğinde "Bir Fotoğraf Bir Ayet" projesi kapsamında "Bir Fotoğraf Bir Ayet Sergisi" ve "FotoRota" etkinlikleri yapıldı.

"Bir Fotoğraf Bir Ayet" yarışması kapsamında hazırlanan ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ilham alan fotoğrafların yer aldığı sergi Haxhi Sheh Shamia Erkek Medresesinde yapıldı.

Etkinliğe, "Bir Fotoğraf Bir Ayet" Projesi Koordinatörü Hatice Ruken Malay, İşkodra Müftüsü Muhamed Sytari, Tiran Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği İşkodra görevlisi Bayram Bilgin,??????? İstanbul Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ridvan Seferaj'ın yanı sıra Haxhi Sheh Shamia Kız ve Erkek medreselerinin müdürleri, koordinatörleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haxhi Sheh Shamia Kız Medresesi öğrencilerinin katılımıyla "FotoRota" etkinliği de düzenlendi.

Öğrenciler, İşkodra'nın tarihi ve doğal mekanlarında fotoğraf çekimleri yaparak gözlemledikleri güzellikleri Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ilişkilendirme fırsatı buldu.

Kaynak: AA