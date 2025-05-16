İskilip'te Büyük Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Çorum'un İskilip ilçesinde 1'i atıl vaziyetteki 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın, daha sonra yanındaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede bu iki evin bitişiğindeki kullanılmayan bir eve daha sıçradı.

İskilip Belediyesi ekiplerince yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de köye giderek yangın hakkında bilgi aldı.

Çizikci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Köyde büyük bir yangın çıktığını belirten Çizikci, "Yangını kontrol altına aldık. Şükür ölü ve yaralı yok. Maddi hasar var. Büyük bir yangın. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor." dedi.