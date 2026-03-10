Haberler

Başakşehir'de İSKİ su tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Başakşehir'de İSKİ'ye ait su tankerinin yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Şadiye Ordo'ya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda kadın hayatını kaybetti, tanker şoförü gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR'de İSKİ'ye ait su tankerinin çarptığı Şadiye Ordo (60) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSKİ'ye ait 34 NBL 537 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ordo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ordo'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından su tankerinin şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
