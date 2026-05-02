İSKİ'nin Beykoz'daki 36 saatlik su kesintisine Belediye Başkan Vekili Gürzel'den tepki Açıklaması

"İSKİ'nin sürekli güncellenen ama bir türlü tutmayan 'bitiş saatleri' kabul edilemez. İBB yönetimini ciddiyete, bu plansızlığın hesabını vermeye ve vatandaşımızın çilesine derhal son vermeye davet ediyorum" - "Beykoz genelinde 36 saattir süren su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm komşularımız su tankeri desteği için 444 66 61 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Beykoz genelinde 36 saattir süren su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşandığını bildirdi.

Gürzel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İSKİ'nin Beykoz genelinde 36 saattir sürdürülen su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan ilçe sakinlerinin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

İlçe halkının sabrının tükendiğini, temel ihtiyaç olan suya erişimin bir mağduriyete dönüştüğünü aktaran Gürzel, şunları kaydetti:

"İSKİ'nin sürekli güncellenen ama bir türlü tutmayan 'bitiş saatleri' kabul edilemez. İBB yönetimini ciddiyete, bu plansızlığın hesabını vermeye ve vatandaşımızın çilesine derhal son vermeye davet ediyorum. İhtiyaç halinde su tankeri desteğimizle komşularımızın yanındayız. İSKİ'nin Beykoz genelinde 36 saattir süren su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm komşularımız su tankeri desteği için 444 66 61 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirler."

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Palayla hırsızı adeta biçti

Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Palayla hırsızı adeta biçti

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Her iki bacağını da kaybeden eski Formula 1 sürücüsü Zanardi'den acı haber

Her iki bacağını da kaybeden Formula 1'in eski efsanesinden acı haber