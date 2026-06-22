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İstanbul'da iki ilçedeki bazı mahallelere 14 saat su verilemeyecek

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın saat 14.00'ten çarşamba günü 04.00'e kadar Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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