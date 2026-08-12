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İSKİ: Küçükçekmece'de 2 mahalleye 8 saat su kesintisi

İSKİ: Küçükçekmece'de 2 mahalleye 8 saat su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattı üzerindeki vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece'nin Atakent ve Mehmet Akif mahallelerinde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattı üzerindeki vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece'nin Atakent ve Mehmet Akif mahallelerinde 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan 600 milimetre çapındaki isale hattı üzerinde vana ve debimetre elektromekanik ekipman montaj çalışmaları gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 17.00 arasında ilçedeki iki mahalleye su verilemeyecek. Planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Atakent Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi."

Kaynak: ANKA
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