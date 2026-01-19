Haberler

İSKİ'den Bilboard Açıklaması: Söz Konusu İçerikler, Kamuoyunu Bilinçli Şekilde Yanlış Yönlendirmeyi Amaçlayan ve Gerçeğe Aykırı İddialardan İbarettir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın billboardlarında yer alan propagandaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirterek, bu içeriklerin gerçeğe aykırı iddialar içerdiğini vurguladı. Açıklamada, İstanbul halkına kesintisiz hizmet sunan bir kamu kurumu oldukları hatırlatıldı.

(İSTANBUL)- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul'da bilboardlara astırdığı afişlere İski'den yalanlama geldi. İSKİ açıklamasında "Son günlerde İstanbul'un çeşitli noktalarında yer alan reklam billboardlarında, idaremizi hedef alan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte propaganda içeriklerine yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu içerikler, kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış yönlendirmeyi amaçlayan ve gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir. Bu yayınların, kamuoyunu yanıltma ve kurumumuzun kurumsal itibarını zedeleme amacı dışında hiçbir karşılığı bulunmamaktadır" denildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Senin Hayatından Gidiyor" adı verilen kampanya ile İstanbul'un birçok yerinde kiralanan bilboardlara hazırladıkları afişler asmıştı. İSKİ'yi hedef alan afişlerden alakalı İSKİ yazılı basın açıklaması yaptı. "Söz konusu içerikler, kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış yönlendirmeyi amaçlayan ve gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir" denilen açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Son günlerde İstanbul'un çeşitli noktalarında yer alan reklam billboardlarında, idaremizi hedef alan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte propaganda içeriklerine yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu içerikler, kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış yönlendirmeyi amaçlayan ve gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir. Bu yayınların, kamuoyunu yanıltma ve kurumumuzun kurumsal itibarını zedeleme amacı dışında hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. İSKİ, 2560 sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuş, ticari herhangi bir amaç gütmeksizin, yalnızca kamu yararı doğrultusunda İstanbul halkına kesintisiz kamu hizmeti sunan bir kamu kurumudur. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı nitelikteki bu tür yayınlara itibar etmemesini önemle rica eder, doğru ve güncel bilgilere yalnızca kurumumuzun resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceğini hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu