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İSKİ, Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'de yarın 11 saat su kesintisi yapacak

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İSKİ'nin Arnavutköy Ömerli Mahallesi'ndeki isale hattı bağlantı çalışması nedeniyle yarın 10.00-21.00 arasında Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesinti Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'de belirtilen mahalleleri etkileyecek.

İstanbul'da yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'ün bazı mahallelerine yarın 11 saat boyunca su verilemeyecek.

İski'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.

Kaynak: AA
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