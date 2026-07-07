Hatay'da '5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali' konserle sona erdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali şarkıcı Çelik konseriyle tamamlandı.

İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun'un kurtuluşunun 88. yıl dönümüne yakışır bir şekilde festival gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şarkıcı Çelik sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bir ara sahneden inip vatandaşların arasında konsere devam eden Çelik, "Hercai", "Dilberim", "Yerlerdeyim" ve "Meyhaneci" gibi şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Çelik'e çiçek takdim etti.