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İskenderun'da Çöp Bırakılan Oturma Grubu 'Sanat Eseri' Olarak Sergilenmeye Başlandı

İskenderun'da Çöp Bırakılan Oturma Grubu 'Sanat Eseri' Olarak Sergilenmeye Başlandı
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Hatay'ın İskenderun sahilinde bir oturma grubunun çöplerle kirletilmiş halini gören belediye ekipleri, sosyal farkındalık oluşturmak için alanı şeritle çevirip 'Bu sanat eseri...' yazılı tabelalar yerleştirdi. Başkan Mehmet Dönmez, bu duruma tepki göstererek cezaları artıracaklarını ve çevre kirletme cezasını 10 bin liraya yükselteceklerini belirtti.

HATAY'ın İskenderun sahilinde kullanıldıktan sonra üzerindeki çöpler temizlenmeden bırakılan oturma grubu, belediye ekipleri tarafından şeritle çevrilip, etrafına 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur' yazılı tabelalar yerleştirilerek sergilenmeye başladı.

İskenderun sahilinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir oturma grubunun masasının yiyecek ve içecek artıklarıyla kirletilip üzerindeki çöpler temizlenmeden bırakıldığını gördü. Ekipler, bunun üzerine sosyal farkındalık yaratmak amacıyla oturma grubunun çevresini şeritle çevirdi. Belediye ekipleri, önüne de 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın' ifadesinin yer aldığı tabelalar yerleştirdi.

'CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI LAZIM'

Duruma tepki gösteren İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, benzer olayların yaşanmaması için önlem alacaklarını kaydederek, "Kirleticilerin kirletmekte ısrar etmesi üzerine cezai işlemleri hayata geçirme kararı aldık. Belediye meclisimizde alacağımız kararla 3 bin lira olan çevre kirletme cezasını 10 bin lira veya üzerine çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama cezanın caydırıcı olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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