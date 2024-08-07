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İskenderun Körfezi'ndeki M/V Ulla Gemisi batığı görüntülendi

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Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timleri, İskenderun Körfezi'nde batan M/V Ulla Gemisi'nin batığına dalış gerçekleştirerek görüntüledi. Batıkta zengin bir ekosistem ve nesli tehlike altında olan türler de kaydedildi.

İskenderun Körfezi açıklarında, 2004 yılında taşıdığı yükle batan M/V Ulla Gemisi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri dalış eğitmeni Mahmut İğde tarafından görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne tekneyle açılan Ceylan ve beraberindeki ekip, 6 Eylül 2004'te 2 bin 200 ton toksik atık yüküyle batan Sen Vincent bandıralı M/V Ulla Gemisi'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ceylan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ve dalış eğitmeni Mahmut İğde, gerekli önlemleri aldıktan sonra Ulla Gemisi batığının olduğu yere dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 metre derinliğe dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip, 20 yıllık batığın son durumunu görüntüledi.

Dalış sırasında, Ulla Gemisi batığı ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı bir şekilde gözlemlendi.

Ceylan, tarafından çekilen görüntülerde batık ve etrafındaki çok sayıda deniz canlısının yanı sıra nesli tehlike altında olan birçok tür de kayda alındı.

"Bu kadar zengin bir batık görüntüsü beni çok etkiledi"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, 20 yıllık batığın bulunduğu yere dalış gerçekleştirmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Gemi batığının bulunduğu yerde çok sayıda balık türünü de gözlemlediklerini anlatan Ceylan, "Yaklaşık 40 metrede karşılaştığımız gemi üstünde artık yapay bir resif olmaktan çıkmış, doğal bir resif olmuş. Gemi üzerinde sayısız miktarda, sayamadığım kadar orfoz, lagos, süngerler, Süveyş Kanalı yoluyla gelen istilacı türler, deniz kestaneleri, aslan balıkları, akyalar vardı. Bu kadar zengin bir batık görüntüsü beni çok etkiledi. Çok güzel görüntüler kaydettik." diye konuştu.

Ceylan, dalışta ayrıca nesli tehdit altında olan canlılarla da karşılaştıklarını ve bunları da kayıt altına aldıklarını belirtti.

Kendisinin ve beraberindeki ekibin dalıştan oldukça memnun ayrıldıklarını anlatan Ceylan, "Geminin olduğu alan çok güzel bir dalış destinasyonu olmuş. Geminin olduğu alan koruma altında, durum böyle olunca buraya dalış gerçekleştirilememiş." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Tahsin Ceylan hatay Dünya Güncel Haberler

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