İskenderun Körfezi'nde Yağmurun Ardından Gökkuşağı Oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Renk şöleni, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde yağmur başladı. İlçe merkezinde etkili olan yağışının ardından güneş açtı, İskenderun Körfezi'nde de gökkuşağı oluştu. Körfezde gerdanlık gibi duran renk şöleni sahilde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.