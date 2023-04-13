İskenderun Körfezi'nde şimşekler kartpostallık manzaralar oluşturdu

HATAY - İskenderun Körfezi'nde çakan şimşeklerin gemiler üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı. İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.