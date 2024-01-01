İskenderun Kaymakamı Yeni Yılda Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve İtfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Demiryürek, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisinde yaşamlarını sürdüren depremzedeleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Demiryürek, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya geldi.

Programa İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım katıldı.