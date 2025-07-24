İskenderun Devlet Hastanesi'nde Hemşireye Saldırı: 1 Tutuklama

İskenderun Devlet Hastanesinde, hakarette bulundukları hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde sağlık çalışanın saldırıya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Muhammet K. ve Aydın D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet K. tutuklandı, Aydın D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hemşireden açıklama

Saldırıya uğradığı iddia edilen sağlık çalışanı Seyhan Sunar, gazetecilere, hastanın ölüm haberinin verildiği sırada bir kişinin fenalaşması üzerine olayın yaşandığını söyledi.

Fenalaşan kişinin sürekli hastaları olduğunu da belirten Sunar, şöyle konuştu:

"Ölüm haberi verilen kişinin eşi tansiyon hastası. Açıklama yapmaya çalıştık, 'Teyzenin tansiyonu yüksek, biz teyzeyi tanıyoruz, acile gitmeniz gerekiyor' dedik. Bu sırada 2 olan hasta yakını bir anda 30 kişiye ulaştı. Beyaz kod vermeye çalışırken de 20 yaşlarında bir çocuk gelip, kolumdan tutup sürükleyip, 'O tansiyona bakacaksın' gibi bir emir kipiyle konuştu. Bakmamam gerektiğini ve kendilerinin acile gitmelerini söylediğim sırada yumruk attı."

Seyhan Sunar, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istediğini dile getirdi.

Öte yandan hastane önünde bazı sendikalar tarafından olaya tepki gösterildi.