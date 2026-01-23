Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 1,10 gram sentetik uyuşturucu ve 98 parça sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, A.E.Z, E.K, S.E. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.