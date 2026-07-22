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Otoyolda TIR çekicisi yandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda seyir halindeki TIR çekicisi bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine park edip yardım çağırdı, itfaiye yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan TIR çekicisi kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Payas-İskenderun Otoyolu Denizciler mevkisinde dün gece, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çekicisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde park ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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