İskenderun'da Suriye'den gelen toz hava kalitesini düşürdü, yarın da etkili olacak

İskenderun'da Suriye'den gelen toz hava kalitesini düşürdü, yarın da etkili olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'den gelen toz taşınımı, Hatay İskenderun'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili oldu. Toz nedeniyle hava kalitesi düşerken görüş mesafesi de azaldı; meteoroloji verilerine göre etkinin yarın da görüleceği belirtildi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye'den gelen toz taşınımı etkili oldu.
Suriye'den gelen toz taşınımı, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe merkezinde etkili oldu. Toz nedeniyle hava kalitesinin düşmesinin yanı sıra görüş mesafesi de azaldı. Meteoroloji verilerine göre, ilçede toz taşınımı etkisinin yarın da görüleceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı