İskenderun'da Suriye'den gelen toz hava kalitesini düşürdü, yarın da etkili olacak

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye'den gelen toz taşınımı etkili oldu.

Suriye'den gelen toz taşınımı, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe merkezinde etkili oldu. Toz nedeniyle hava kalitesinin düşmesinin yanı sıra görüş mesafesi de azaldı. Meteoroloji verilerine göre, ilçede toz taşınımı etkisinin yarın da görüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı