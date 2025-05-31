İskenderun'da Sokak Köpeklerinin Saldırısında Kedi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan bir kedi, vatandaşların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü.
İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde dün sokak köpekleri, bir kediye saldırdı. 6 köpeğin saldırdığı kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, olaya müdahale etti. Ancak köpeklerin saldırdığı kedi kurtarılamadı. Saldırı cep telefonuyla görüntülendi.
Haber : Alican GÜMÜŞ – Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel