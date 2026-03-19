Hatay'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, 2 binanın çatısının uçmasına ve bir güneş enerjisi panelinin devrilmesine yol açtı. Mahalle sakinleri, gece yarısı gürültü ile uyandıklarını ve büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

İlçede gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Rüzgar nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi, bazı ağaçlar ve bir aydınlatma direği zarar gördü.

Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki Anıt Alanı'na kurulan stantlar da rüzgarda devrildi.

Mahalle sakinlerinden Merve Aytekin, gazetecilere, sabaha karşı gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Rüzgarın şiddetli olduğunu dile getiren Aytekin, "Komşumuzun evi çöktü zannetmiştim meğer yan taraftaki çatı komşumuzun evine gelmiş. Başta deprem oldu sandık, çok büyük korku yaşadık." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
