Hatay'da kanala devrilen otomobildeki anne ve bebeği yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, Sıla Y. idaresindeki otomobil su kanalına devrildi. Olayda yaralanan anne ve 1 yaşındaki bebeği hastaneye kaldırıldı.
Sıla Y. idaresindeki 58 AC 070 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki anne ve 1 yaşındaki bebeği, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan anne ve bebeği, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar